中国未来一年小麦进口料创七年新高

中国未来一年将增加小麦进口以满足国内粮食需求，同时也为兑现其在中美第一阶段贸易协议中的承诺，自美小麦进口力度可能会加大。

根据彭博社报道，中国国家粮油信息中心预测，作为世界头号小麦生产国，中国从6月起未来12个月的小麦进口量料会从之前12个月的400万吨多一点增至600万吨，由此创出2013-14年度以来的最高水平。

粮油信息中心说，同时身为世界头号大豆进口国的中国已经开始大量从美国进口玉米和棉花，至于小麦，进口增量将主要来自法国和立陶宛，而俄罗斯和哈萨克斯坦也愿意增加对华出口。

在按照世贸承诺完成玉米和大米等粮食年度进口配额方面中国一直面临颇多压力。先前美国曾状告中国没有充分使用配额，结果中国输掉了去年的仲裁。

粮油信息中心说，由于国家鼓励北方干旱地区农民改种其他作物以避免过多使用地下水，加上另外一些地区的农民为追求更高的利润而纷纷改种蔬菜，中国的小麦种植面积一直在持续萎缩。

动物饲料领域的小麦需求也出现了增加。受到猪禽饲料需求复苏的推动，玉米价格目前处于五年高位附近，在某些地区价格已经超过了小麦，致使一些养殖户已经开始使用小麦代替玉米。粮油信息中心说，未来一年动物饲料领域的小麦使用量料会增加450万吨至2000万吨。