中国汽车公司Karma被指窃取美企车型计划

中国电动汽车初创公司Karma Automotive LLC被指控从一家与其讨论合资事宜的美国公司窃取车型计划。

据彭博社报道，总部位于密歇根州的VLF Automotive于6月向美国加州高级法院提起了诉讼。VLF Automotive是前通用汽车高管Bob Lutz联合创立的专攻利基市场的汽车制造商。VLF声称，去年秋天该公司向Karma分享了“豪华悍马车”计划，作为在中国市场生产该车型的拟议合作计划的一部分，但Karma试图在交易中剔除该计划。

VLF声称，尽管签署了保密协议，但Karma首席执行官周亮就该设计秘密联系了这家美国公司的制造合作方，以试图自行将这款悍马电动车推向中国市场。根据起诉书，Karma此举动机是因财务困窘。

VLF要求至少赔偿1850万美元（2531.26万新元），以弥补其对悍马项目的投资及其在预估利润中所占份额。

中国汽车零件制造商万向集团旗下的Karma正试图抓住电动车制造商股价大涨带来的红利。Karma在7月初告诉彭博社，通过向私募股权投资者出售股份完成了3亿美元筹资目标的三分之一。

Karma首席战略官塔尔（Greg Tarr）对此案不予置评。VLF的律师也拒绝置评。