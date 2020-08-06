台湾陆生返台政策急转弯：仍不能入境

台湾教育部昨日（5日）正式宣布全面开放境外旧生来台检疫就学，但突然政策急转弯指：由于大陆委员会有不同意见，这波解禁名单排除大陆学生。

据联合报报道，台湾教育部次长刘孟奇说，因“两岸考量” ，这波解禁名单排除陆生，并指是陆委会“有不同意见”。陆委会则把责任推给大陆，称近期有多起大陆方面阻扰陆生返台就学的个案，是大陆设置了政治障碍。

台湾教育部从6月中陆续开放19个低风险及中低风险地区应届毕业及新旧生返台。7月22日又开放所有其他国家和地区的应届毕业生入境。台湾教育部昨日正式发文给各大学，指开放的19个地区外的在学学位生能来台，其中包含大陆学生。

刘孟奇昨傍晚受访时还介绍，所有境外旧生昨起可申请入境，符合资格者估计有1万多人，其中有5000多名陆生，占大多数。

不过，刘孟奇随后临时接获幕僚通知，离席近三分钟后改口表示，“因两岸相关的一些考量”，陆生不在这波解禁范围内，目前仍仅限应届毕业生可申请来台。

刘孟奇说，公文昨发布后，陆委会对开放陆生旧生“有不同意见”。教育部昨晚已紧急补发第二版公文“补正”，指稍早发出的境外在学学位生来台就学一案，暂缓受理陆生。

陆委会昨日发新闻稿说，近期发生多起陆方阻挠陆生返台就学，包含陆生申请“大通证”签注被刁难，或要求台湾学校证件不得出现“国立”等文字，难以期待陆方会同意其他陆生能顺利来台。政府仍将持续观察陆方反应，在双方善意互动的前提下，视疫情发展，审慎研议开放时机。

国民党大陆事务部主任左正东说，境外生解封涉及跨部会事务，如今教育部公文都发了，政策却临时喊卡，“这是行政院失能”。

关注境外生解禁政策多时的陆生返台推动小组昨在面簿表示，大陆学生从今年2月底已暂缓来台约200天。有大陆学生表示，感受到因政治而导致的歧视越来越多，陆生为何要成为两岸博弈的棋子。