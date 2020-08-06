TikTok调整内容政策 在美大选前遏制不实信息

视频分享应用TikTok周三（5日）宣布，已经更新了内容政策，在美国总统大选前遏制其平台上的不实信息。

据路透社报道，TikTok宣布，正在与美国国土安全部（Homeland Security Department）的专家合作，以“保护平台免受外国影响”。

因TikTok的母公司是中国企业，美国立法者和特朗普政府以国家安全担忧为由，对该应用进行审查，并迫使其出售给一家美国公司。

TikTok表示，将扩大与美国政治消息核查网站政治事实（PolitiFact）以及Lead Stories的合作，并对有关大选的潜在不实信息进行事实核查，还将允许用户举报应用程序上与投票相关的虚假信息。

TikTok不允许投放政治广告，该公司还在博文中表示，TikTok不是“关注新闻或政治的首选应用程序”，不过，该应用已经愈发成为一个发表政治言论和激进主义的平台。TikTok用户最近表示，在美国总统特朗普6月在俄克拉何马州塔尔萨举行竞选集会前，他们帮助大大提升了预期参加集会的人数。

这款广受欢迎的应用程序允许用户创建带有特效和音乐片段的短视频，也被用来分享包括疫情相关消息在内的虚假信息。

TikTok表示，正在增加一项具体的政策，禁止合成或操纵可能造成伤害的误导用户的内容。最近几天，一段有关经剪辑过的美国众议院议长佩洛希（Nancy Pelosi）的视频，在包括TikTok在内的社交媒体平台上疯传。

上述政策调整是TikTok打击虚假信息的最新举措，包括面簿和推特（Twitter）在内的主要社媒企业长期以来一直努力监管自己的平台上的这一问题。

TikTok的母公司字节跳动是第一家凭借一款消费者应用在全球取得成功的中国企业。

不过，在美中紧张局势不断升级的情况下，白宫以国家安全风险为由，威胁要针对TikTok和其他中国的应用程序出台禁令。

美国总统特朗普此前表示，若没有出售给一家美国公司，他将于9月15日禁止TikTok在美国的服务。微软正在就收购TikTok的相关事宜进行磋商。