TikTok将在爱尔兰设立首个欧盟数据中心

身处中美交恶风口浪尖的视频分享应用TikTok宣布，它将斥资4.2亿欧元（6.83亿新元）在爱尔兰建立其在欧洲的首个数据中心。

据彭博社报道，公司宣布，新的数据中心料将于2022年初投入运营，它将会创造数百个就业机会，同时也将使TikTok的用户数据维护和保护得到改善，并可缩短欧洲用户的视频加载时间。投入运营后，该中心也将成为欧洲用户数据的存放地。

扩大欧盟地区业务是TikTok向全球证明自己是负责任的互联网公民和值得信赖的服务供应商的各种努力的一部分。Tiktok介绍，伴随首个欧洲数据中心的设立，公司也将继续扩大它的数据及隐私保护团队。

该公司今年早些时候已经在都柏林设立了欧洲、中东及非洲地区（EMEA地区）信任与安全中心，并表示，新投资“兆示了我们对爱尔兰的长期承诺。”

TikTok总部设在北京的母公司字节跳动是全球最具价值的初创公司，该公司一直在努力使其中国国内业务与TikTok保持距离，以此使海外监管机构感到安心。

美国国会和特朗普政府一致指控该公司为北京搜集美国用户数据并因此而威胁到美国的国家安全。眼下TikTok正在磋商将美国业务出售给微软或另一家美国公司，美国政府则为其设定了交易须在六周内敲定的期限。目前该公司的国际用户数据存储在美国和新加坡。