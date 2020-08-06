蓬佩奥吁美企与中国科企和应用切断联系

美国国务卿蓬佩奥昨天（5日）呼吁美国公司下架在公司应用平台上的中国应用程序。

据彭博社报道，蓬佩奥的呼吁表明，美国禁止本国电脑和智能手机使用中国技术的努力，将远不止迫使抖音国际版（TikTok）出售或关闭。

蓬佩奥认为，抖音国际版和微信等“不受信任的中国应用程序”，对美国公民个人数据构成“重大威胁”，并且是用于中国内容与审查的潜在工具。

蓬佩奥提到，美国将防止“不受信任”的中国智能手机制造商在他们的应用商店中预先安装“受信任”的应用程序，或以其他方式让使用者能够下载这些应用程序。“受信任”的公司应该从华为的手机应用中下架他们的应用，“确保自己不是跟人权侵犯者为伍”。

他也呼吁企业停止使用腾讯、阿里巴巴和百度等中国云服务提供商存储敏感的美国数据。

蓬佩奥说，美国不希望这些公司成为中国科技巨头华为“侵犯人权的同谋”，或成为中国执政当局用于监视的工具。

由蓬佩奥宣布的这项“清洁网络”指导意见，并未发出最后通牒，也不具备约束力，但显示了美国总统特朗普限制中国技术传播的努力升级。美国官员声称，中国技术危害美国民众的私人信息和国家安全。

蓬佩奥指，像抖音国际版这样的应用程序正在收集美国公民数据，带来被中国执政当局利用的风险。抖音国际版声称，美国用户数据存储在中国境外且是安全的。

蓬佩奥也说，美国将尝试确保中国不能收集通过海底电缆传输的数据，特别是由华为子公司华为海洋所铺设的海底电缆。