旅加大熊猫回中国旅程仍未成行 面临“断炊”挑战

加拿大卡尔加里动物园（Calgary Zoo）8月5日透露，因国际旅行受限，早前已计划提前送回中国的两只大熊猫如今仍滞留卡尔加里，且正面临“断炊”的挑战。

据中新社报道，该动物园说，目前尚未获得这两只熊猫的跨国运输许可。动物园总裁兼首席执行官兰瑟(Clément Lanthier)反映说，这一情况正危及熊猫的健康。

目前两只熊猫食用的新鲜竹子由动物园采购自加拿大西海岸的不列颠哥伦比亚省，但园方表示，这一供应预计只能持续到9月。

对大熊猫而言，99%的食物是新鲜竹子。每只成年大熊猫日均消耗约40公斤鲜竹。

卡尔加里动物园今年5月12日宣布，受疫情影响，鲜竹供应链遭遇挑战，中国租借给加拿大的大熊猫“大毛”和“二顺”将提前告别加拿大民众、返回中国。然而将近3个月之后，它们仍未成行。动物园表示，对熊猫健康的担忧与日俱增。

根据中加两国政府协议，成都雄性大熊猫“大毛”和重庆雌性大熊猫“二顺”于2013年3月赴加拿大，原计划旅居10年。它们先在多伦多生活了五年。其间，“二顺”借助人工授精技术于2015年10月13日生下龙凤双胞胎“加盼盼”和“加悦悦”。这是首对在加拿大成功孕育出生的熊猫幼仔。2018年3月，4只大熊猫迁居卡尔加里。

卡尔加里动物园曾在2019年4月为“二顺”实施人工授精，但未能使之再次怀孕。今年1月中旬，已满四岁的“加盼盼”和“加悦悦”依相关协议先行返回中国，以加入大熊猫繁育计划。“大毛”和“二顺”原本将在卡尔加里生活至2023年。

成都大熊猫繁育研究基地今年5月中旬也曾告诉媒体，受疫情影响，国际航班运力下降，中国的鲜竹不能及时空运到加拿大。熊猫基地和加方商量，决定终止合作，让大熊猫提前回国。