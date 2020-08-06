中国国有四大行正大规模内测数字货币应用

中国国有银行内部员工已经开始使用由中国人民银行牵头进行的数字货币，于转账、缴费等场景。

据21世纪经济报道，数位国有大行人士告诉记者，正在深圳等地大规模测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行测试准备。

一位国有大行人士8月初透露：“我们行正在大规模测试‘数字人民币’App。App暂时还不能公开下载，打开后有身份编码。”最近中国工商银行、农业银行、中国银行、中国建设银行同时内测“数字人民币”电子钱包，考虑到系统负荷等原因，目前还属于内测阶段。

另一家大行人士透露：“目前App还在测试，还没有大面积推广，比如使用‘数字人民币’App来转账。”

根据多位银行业内人士反馈，数字货币内测主要在深圳等部分地区进行，与此前中国人民银行数字货币研究所公布的消息基本一致。

至于“数字人民币”App实测情况究竟如何，上述大行人士透露，注册App需在四大行分别开立数字钱包，数字钱包分别挂靠各银行的账户，用户可将资金充值入钱包。充值方式可选择网银充值、绑卡充值等。“‘数字人民币’App整个界面和操作逻辑有点类似中国银联的云闪付App。”

“云闪付App”是由央行协调商业银行、中国银联等各方建成的一款移动支付产品，覆盖公交、地铁、菜市场、超市等场景。云闪付与市场份额较大的微信支付、支付宝是竞争关系，今年3月宣布用户数突破2.4亿。

从“数字货币”落地场景看，可实现充值、提现、转账、扫码消费等，其中转账仅凭对方手机号就可以进行，并正在测试无网络转账功能。支付逻辑与微信、支付宝等第三方支付类似，用户可互相扫描二维码支付。

一位大行人士表示，从使用体验看，数字货币App转账非常方便。痛点是线下消费渠道非常有限，在消费上还没有太多的应用，可能要多用几次消费功能才有体会。

另一银行业内人士表示，数字货币落地场景还有限，目前在其所在机构内部正在进行缴纳党费、工会费用等测试。

多位业内人士指出，央行数字货币仍在内部研发和测试阶段，央行一直在高度保密的情况下推进研发和场景测试，各大行内部研发一般由总行网络金融部门负责，具体推出没有时间表。