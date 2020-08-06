中国发改委副主任宁吉喆：下半年扩内需鼓励民间投资

中国国家发展改革委副主任宁吉喆接受采访时说，巩固经济复苏态势要牢牢把握扩大内需这个战略基点。民间投资占全社会投资的近60%，是稳投资的重要力量，下半年将加大政策支持力度，支持民间资本参与应对疫情、公共卫生等领域建设。

据中国央视网8月5日报道，宁吉喆接受采访时分析，中国经济今年经受了前所未有的挑战，但目前已经取得了统筹疫情防控和经济社会发展工作的重大成果。经济稳步恢复，复工复产逐月改善。二季度经济增长3.2%，明显好于预期。

宁吉喆分析，从生产端看，规模以上工业增加值从4月份开始已经连续三个月正增长，服务业生产指数连续量个月实现正增长。从需求端看，固定资产投资二季度实现了正增长，社会消费品零售总额降幅连续四个月收窄。

至于如何巩固经济复苏态势，宁吉喆认为，下半年要牢牢把握扩大内需这个战略基点。在投资方面，重点推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程“两新一重”建设，加大公共卫生、应急物资储备、交通能源等领域补短板力度，实施城市更新，加快城镇老旧小区改造。

他还提到，民间投资占全社会投资的近60%，是稳投资的重要力量。下半将进一步完善民间投资的环境，加大政策支持力度，支持民间资本参与应对疫情、公共卫生、仓储物流、应急储备等短板领域的建设，同时，要引导银行推出适应民营企业特点的信贷产品，增加信用贷款、中长期贷款规模和比例。

宁吉喆还介绍，扩大内需，要更好发挥消费对经济增长的基础性作用。下半年中国将加快推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展，推动汽车和家电消费转型升级，鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽新能源汽车限购，对购置新能源汽车等给予适当补贴。

宁吉喆说，中国今年陆续出台了一揽子对冲经济下行压力的政策，仅推动复工复产的相关政策就包括八个方面90条措施。下半年，重点是要将这些政策继续落实好，巩固扩大经济恢复成果，推动经济高质量发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。