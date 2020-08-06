南京女大学生被男友杀害 嫌犯父亲是南京司法局干部

中国南京女大学生李某月失联25天后被找到，其男友，即涉嫌杀害她的男子洪某的父亲是南京司法机关某干部。

据现代快报报道，西双版纳州勐海县公安局8月4日通报，经调查寻找，失联25天的李某月已于7月9日晚，被其男友洪某伙同张某光、曹某青，诱骗至勐海县城郊山林杀害并埋尸。

据悉李某月的父亲透露，犯罪嫌疑人洪某的父亲是南京司法机关某干部。记者8月6日向南京市司法局求证，得知洪某的父亲确实是该局的一名处级干部，目前正常上班。

另据澎湃新闻报道，小月的父亲李先生在女儿失联后曾查询女儿的行踪轨迹，看出女儿是有目的性地前往失联地云南省勐海县。“她到西双版纳下飞机后，乘车前往勐海县兴海检查站，中间相隔的时间非常紧凑，并且很仓促。”李先生曾去云南寻找女儿，无果后返回江苏南京，等待警方消息。

小月的朋友张林（化名）8月5日告诉记者，他和小月是2018年在雅思培训班认识的。他印象中，小月为人外向，聪明且独立，但在感情上有一点“偏颇”。对于小月的男友，张林印象并不好。“他是社会上的人，有段时间没有工作，和小月谈了至少两年，但很少见他来找小月。”

张林回忆，小月曾和洪某分手过一段时间，但洪某仍会不停给小月发消息。“吃饭、睡觉和上课都会过问，上课的时候，小月总是在回洪某消息。”张林曾劝说小月和洪某分手，但没有实现。

张林表示，他很少看到小月在朋友圈发洪某相关的内容，日常生活中也只是远远看到过洪某一次，平时基本没见过洪某来接送小月，或者找她吃饭。

张林说，小月曾提过要和洪某结婚，他和小月的朋友们都没想到，小月会被洪某杀害。