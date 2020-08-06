中国075型两栖攻击舰首舰海试

据悉中国新一代075型两栖攻击舰首舰已经开始进行首次试航。

据观察者网报道，微博用户“铁幕SSS”拍摄到，中国新一代075型两栖攻击舰首舰，在拖船的协助下离开上海沪东中华造船厂泊位，沿黄浦江进入东海某水域进行首次试航。

075型两栖攻击舰是一艘中国自主研发制造的，排水量为3万吨级的大型平甲板两栖攻击舰，可以搭载超过20架直升机，同时设有坞仓，可作为两栖车辆和气垫登陆艇的母船。该舰定位类似于法国“西北风级”两栖攻击舰，在入役后，将大幅度提高中国军队立体登陆、两栖攻击和多样化任务能力，弥补中国军队两栖作战舰艇分队直升机运作能力不足的缺点。075舰在自身防御方面采用了国产红旗-10近程防空导弹系统和“万发炮”近程防空系统，同时采用了新型国产快速反应雷达。

075型两栖攻击舰首舰于2019年上半年在沪东中华造船厂船台上“现身”，随后该舰在船台上建造半年左右，于去年9月25日下水。一号舰在船厂舾装315天以后就进行海试，进展速度飞快。此前，中国首艘071型综合登陆舰于2006年12月21日下水，2007年11月30日服役，下水到服役用了不到一年的时间。

目前，中国首批建造的两艘075型两栖攻击舰全部下水。中国国产075型两栖攻击舰二号舰于4月22日在沪东中华造船厂下水。如果二号舰的舾装速度和一号舰一样，那么二号舰将于明年6月份海试。

观察网在报道中写道，在入役后，075型两栖攻击舰将大幅度提高中国军队立体登陆，两栖攻击和多样化任务能力，弥补中国军队水面舰艇分队直升机运作能力不足的缺点。

在第一批次075两栖攻击舰建造完毕以后，中国军队将建造第二批075型两栖攻击舰，目前第二批次已经开工。在第二批次075型两栖攻击舰建造完毕后，中国将研发新一代更加全能的两栖攻击舰。

值得一提的是，上月美军发生火灾的“好人理查德”号，就是一艘排水量4万吨的两栖攻击舰，与075型两栖攻击舰排水量相近。