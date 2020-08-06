港媒：更多中国公民在美国海关被搜查

冠病疫情导致国际旅行急剧减少，但在美国执法部门严厉打击被指是北京涉嫌展开的经济间谍活动的大背景下，数据显示，中国公民的膝上型电脑、智能手机和其他电子设备在美国边境被搜查的次数在去年增加了三分之二，今年的次数也保持高水平。

根据香港《南华早报》依据美国《信息自由法》的数据，美国边境人员2019年对中国国民的电子设备进行1147次搜查，比前一年增长了66％。

美国边境人员对所有国籍的人士进行的搜查总数在去年同比增长23％，达到4万913次，其中包括对美国公民进行的大约8000次搜查。

数据也显示，边境官员2020年首六个月对中国旅客进行了398次搜索，数量是2016年、2017年或2018年总数的一半以上。美国政府自今年2月起已经禁止在过去14天到过中国的游客入境美国，航空公司也已大幅缩减飞往亚洲的定期航班服务。

美国海关和边境保护局在2016年对中国公民的设备进行553次搜查，在2017年和2018年分别为709次和693次。

报道称，中国游客在美国边境被搜查次数比起其他入境游客有所增加，正逢美国司法部2018年11月启动的“中国倡议”，而这项倡议针对的是涉嫌替北京盗窃商业秘密和其他专有数据的个人。