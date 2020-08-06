台媒：关键基础设施防护将纳国安演练

台湾媒体报道，台电、中油、中华电信等涉及台湾关键基础设施位，被列为可能会受到中国大陆军方电磁脉冲攻击的部分重要单位。消息人士透露，行政院“国土安全办公室”已要求各单位强化电磁脉冲防护能力，并且纳入国安演练项目。

据台湾《自由时报》今天（6日）报道，美国早在2005年的大陆军力评估报告书就曾警告台湾，大陆可能对台动用“高空核爆电磁脉冲”，建议台湾要即早因应规划，确保各项“国家关键基础设施”不受外力破坏。

相关人士透露，行政院“国土安全办公室”委托“国家中山科学研究院”办理“关键基础设施电磁脉冲防护”研讨会，由“国土办”及中科院各单位参与，还邀请原能会及法务部调查局等代表与会。

据指出，“国土办”主任黄俊泰在会中指出，政府未来将持续推动关键基础建设，强化电磁脉冲防护能力，并且纳入国安演练项目，让国安更臻周全，政府各机关也应将电磁脉冲防护设施纳入规划，一旦遭到电磁脉冲攻击时，就可在最短时间内恢功能。

相关人士说，中科院副院长罗意中也向各与会单位代表说，中科院具有完整的电磁脉冲防护能量，未来针对“国土安全办公室”的相关防御规划，以及包括中华电信、台电等事业单位的关键基础设施电磁脉冲防护需求，将由中科院相关专业单位全力协助推动。