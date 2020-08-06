据悉中国已放松对外资行延长中小企业贷款本息延期要求

中国金融监管部门为应对疫情冲击而要求银行业延长中小企业贷款还本付息期限的政策努力，开始出现放松信号。

据彭博社报道，知情人士透露，部分外资行近期已开始通知企业，此前受疫情影响实施还本付息展期的贷款，将不再继续适用进一步展期至明年三月的政策优惠。

知情人士援引上海银保监局近期下发通知明确称，之前发布的进一步对中小企业贷款实施阶段性延期还本付息规定不适用外资银行，已实施的临时性延迟还本付息不受影响，外资行自7月起无需再报送企业贷款延迟还本付息的情况。其中一位知情人士表示这一要求是全国性的。

上海银保监局未能立即予以置评。

兴业研究金融监管分析师陈昊在采访中分析，这一政策体现了央行近期工作会议明确的坚持市场化原则、支持政策不附加硬性要求的精神；同时，由于经济有向好迹象，因此率先给外资行更多灵活变化的空间，这也是考虑到外资行本身这块业务量规模较小，实际影响也很有限。

中国央行等监管机构6月发布通知，规定对于2020年年底前到期的普惠小微贷款本金、2020年年底前存续的普惠小微贷款应付利息，银行业金融机构应根据企业申请，给予一定期限的延期还本付息安排，最长可延至2021年3月31日。

银保监会上月在答记者问中披露的数据显示，截至6月末，境内银行业不良贷款余额3.6万亿元（人民币，下同，7099.25亿新元），比年初增加4004亿元，不良贷款率2.10%，比年初上升0.08个百分点。目前已经对超过1.8万亿元的中小微企业贷款本息实施了延期还本付息。