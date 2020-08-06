疫苗试验催涨股价 中国药业大亨享世界最快财富增速

自重庆智飞生物制品6月底公布中国药品监管机构批准了一款冠病疫苗的临床人体试验以来，该疫苗生产商的股价已飙升80%。今年截至周三该股上涨了256%，是创业板指数里表现最佳的成份股。该股周四截至午间休市时跌7.6%。

据彭博社报道，彭博亿万富翁指数显示，股价上涨已推动智飞生物董事长蒋仁生的财富增长到194亿美元（265.63亿新元），从而接近闯入中国前十大富豪名单，该名单上主要是些科技和房地产大亨。

仅在7月份，他的净值就翻了一倍多，是全球最富500人中增长最快的，今年以来的财富增值总额为144亿美元。现年66岁的蒋仁生拥有智飞生物约56%的股份。

蒋仁生曾于2019年5月在他的母校对学生们说，财富只是企业家成功的表象，对社会责任的践行才是衡量成功的标准。他的公司销售流感嗜血杆菌和脑膜炎疫苗，并且是默沙东HPV疫苗的中国独家代理商。

智飞生物在2020年头六个月实现净利润15亿元人民币，比去年增长了30%。该公司说，其冠状病毒疫苗正在做1期和2期临床试验。该公司至少还产生了另一位亿万富翁。该公司持股8%的前董事吴冠江的财富今年也翻了一倍多，达到45亿美元。根据公告，吴冠江于2015年离开了智飞生物董事会。