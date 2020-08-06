港中大研究指逾两成冠病患者肝脏受损

香港中文大学研究发现，约两成冠病患者出现肝脏受损问题，研究团队推算这类患者病情恶化甚至死亡的风险，是其他患者的八倍，

据《星岛日报》8月6日报道，香港中文大学医学院的研究团队分析了逾1000名香港冠病患者的数据，研究范围覆盖今年1月23日至5月1日的患者，年龄介乎22岁至52岁，发现有23%患者的肝脏受损，出现肝炎、胆汁淤积或同时有这两种症状。有关研究成果已发表于著名医学期刊《Gut》。

团队亦发现肝脏受损情况与染疫者病情转差有关连。在所有患者数据中，有5.1%的患者曾留医深切治疗部、2.1%曾需要仪器辅助呼吸，以及0.4%的病逝，当中71%的是有肝脏受损问题的患者。

分析结果表明，有肝脏受损问题的患者，他们病情恶化风险推算是其他患者的八倍。

至于冠病患者为何出现肝脏受损情况，团队提到三个主要原因，包括“反应性肝炎”、“缺血性肝炎”，和“药物影响”。病人有机会因身体出现发炎反应、血压含氧量不稳定，或出现不良药物反应，引致肝功能受损。

中大医学院内科及药物治疗学系肠胃及肝脏科教授黄丽虹分析，疫情爆发初期不少染疫者是由海外回港的学生，故这次研究的对象有较多年轻人，但根据现在的疫情趋势，不少确诊者为年长人士，相信若研究继续延续下去，确诊患者肝脏受损的数字会超过两成。