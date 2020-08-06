中国驻美记者签证今天到期 环球网：若没拒绝最长可再待90天

今天（6日）是美国给予中国驻美记者90天签证有效期的最后一天，但据中国媒体报道，截至昨晚尚未有中国驻美记者得到任何通知。

据《环球时报》驻美国记者描述，现在他们的签证延长申请都处于既没被拒绝也没被批准的状态，按照美国的规定，如果没收到拒绝延期通知，那么他们最长可以再待90天到11月4日，但到那时如果仍未收到批准通知，就必须离开美国。

“记者签证只是特朗普攥在手里的数张反华牌中的一张。”中国社科院美国研究所副所长袁征昨天告诉《环球时报》，离大选还有近三个月，美国总统特朗普要是现在打出去了，牌就少了一张。

美国5月8日将中国驻美记者签证停留期限大幅缩短至90天以内，每90天就要重新申请延期。

《环球时报》的报道称，以往对于中国记者来说，一旦获签入境美国，可停留期限是没有限制的。“而这么一项重大的政策变更，美国国务院外国记者中心从来没有通过正式途径向中国记者告知，记者们都是通过媒体才知道的。”

报道称，绝大部分中国驻美记者都在6月通过网络提交了签证延期申请。大多数中国记者在十多天后收到了美国公民及移民服务局的通知，要求记者本人在指定时间（多是在7月中旬）到该机构办公地点现场录指纹，即处理延期申请的第一步。

报道也提到，往常一般在录指纹一到两个月后，就会收到美国公民及移民服务局的最终处理意见，但这次至今没收到。此外，至今仍有近40名中国记者，连录指纹的通知都没收到。