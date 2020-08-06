8岁童星当山东歌唱比赛评委被质疑

中国山东济南一个歌唱比赛邀请了一名8岁童星当评委，有网民质疑孩童点评大人的方式有点太没礼貌。

据中国观察者网昨天（5日）报道，网传视频显示，这名女童以非常“老资格”的口吻，评价着叔叔阿姨，甚至爷爷奶奶辈的参赛选手。

这名女童曾告诉参赛者：“我发现有一个地方呀，就是平翘舌，这一点有些问题。好比我们老师给我们讲过的就是，你吃饭了吗？好多人会说成，你吃（ci）饭了吗？（山东话）”

女童在评价其中一名参赛者时认为，参赛者在节奏上“没找着拍”，建议他“再回家去练一练，选一点好一点的歌，在我们的复活赛上一展风采”。

报道称，坐在她周围的人频频点头表示赞同，有时则开怀大笑。

有网民认为，孩童当评委涉及能不能评的问题，并指主办方存在博眼球的嫌疑。也有网友直指童星的家长，在教育孩子方面并不成功。

有网民在微博留言板上写道：“小小年纪，一副学生会主席一样的讲话方式”“主办方毫无专业可言啊”“再出名也要有礼貌啊”

这名孩童的经纪人回应时说，孩童参与的是一档全民唱歌节目，“选秀节目肯定是不会当评委的。她也没有不尊重选手。”

这名经纪人也说：“有人觉得很多东西孩子不懂，一些有代表作的歌手也提出了反对的意见。那我想问那些人，他们有孩子出名吗？”