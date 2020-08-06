今年余20人履新 中国地方“70后”副省级官员已有39名

中共各省党委和政府班子人事调整持续，有媒体梳理发现，目前在地方任职的“70后”副省级干部已达39名，其中23名为今年履新。同时，随着中国最高法副院长罗东川“空降”福建任省委常委、政法委书记，31省份政法委书记已全部就位。

据《新京报》报道，除却党政一把手的调整外，今年，超20省份党政高层人事变动。其中，湖北因疫情调整较大。

湖北2月迎来新省委书记应勇。王忠林从山东省委常委，济南市委书记任上奔赴荆楚，任湖北省委常委、武汉市委书记。国家健康委员会副主任、党组成员王贺胜“空降”湖北担任省委常委、省卫生健康委员会党组书记、主任。

上述三人的履新被媒体称为“临危受命”。

贺胜已于7月24日卸任湖北省卫健委主任，该省卫健委副主任、曾任湖北省中医院院长的涂远超接任。

湖北党政高层也陆续调整，中央候补委员、湖北省委常委、省委宣传部部长王艳玲转任政法委书记；人民日报社副总编辑许正中“空降”接棒王艳玲任省委常委、省委宣传部部长。

还有两位副省长到位，一位是张文兵，此前任中国国家市场监管总局标准技术管理司长，这次到湖北就任副省长，升任至副省级，他也是目前湖北党政班子中唯一的“70后”。

另一位新任副省长是徐文海。徐文海在公安系统深耕多年，曾在广东省公安厅工作近30年，2016年就任深圳市副市长、市公安局局长。今年6月底跨省调任湖北，出任湖北省政府党组成员、省公安厅党委书记，7月被任命为湖北省副省长、省公安厅厅长。

广西、青海、福建等地高层也持续调整。今年3月，严植婵转任澳门中联办副主任后，南宁市市长周红波升任广西自治区政府副主席。时任广西壮族自治区政府副主席杨晋柏4月赴京履职，任北京市副市长。黄世勇、刘宏武7月到任自治区副主席。

时任青海省委常委、宣传部部长张西明3月转任安徽省委常委、省委统战部部长；田锦尘5月从青海省副省长任上赴吉林任省委常委、延边州委书记；时任省长刘宁，省委常委、副省长严金海7月相继外调，刘宁赴辽宁任代省长，严金海则转任西藏党委副书记。

外输同时，青海党政高层也迎来了不少新面孔。宁夏自治区民委主任杨志文4月转岗青海省副省长，杨志文是一名“70后”，刚满49岁。

湖北省随州市委书记陈瑞峰7月跨省升任青海省委常委、宣传部长；“本土派”文国栋由海西州委书记升任副省长，跻身副部。

另外，福建党政高层调整也很密集。

省政府方面，7月王宁出任代省长，还有两位副省长履新，一位是由自然资源部副部长“空降”的赵龙，目前在副省长中排名第一；另一位则是从湖北荆州市市长任上跨省履新的崔永辉，“70后”的他此次升任至副部级。

省委常委方面，5月份时任中央纪委国家监委驻商务部纪检监察组组长李仰哲空降福建，接替刘学新任省委常委、省纪委书记，刘学新则赴沪，任上海市委常委、市纪委书记。

此番省级党政高层密集调整中，“70后”逐渐成为一个备受关注的群体。记者梳理发现，在地方任职的“70后”副省级干部已达39名，其中23名均为今年履新，跻身省部级行列。

最年轻的省部级官员西藏自治区人民政府副主席任维，1976年5月生人，现年44岁，清华大学毕业，此前长期在电力系统工作。任维打破了此前由杨晋柏保持的“最年轻省部级官员”纪录。两人均是电力系统出身。

今年以来各省党政高层的调整中，纪监部门“一把手”的轮换也值得注意。涉及江西、黑龙江、北京、江苏、上海、福建等多个省份，与中央机构派驻纪检监察组联动调整。

政法系统的调整也颇受关注。去年内蒙古、辽宁、湖北等多地政法委书记已有调整。今年，各省政法委书记陆续补缺。

最先补缺的是上海，3月，上海市委副书记廖国勋兼任政法委书记；6月，广东本土官员张虎任广东省委常委、政法委书记。7月，王艳玲履新湖北政法委书记；8月，最高法最年轻副院长罗东川南下，担任福建省委常委、政法委书记。

罗东川此次履新，31省份政法委书记已全部到位。