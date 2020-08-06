港大研究指36%受访港人现创伤后压力及抑郁症状

香港先后出现修例风波及疫情后，香港大学研究发现，港人精神健康面临显著困扰，分别有超过40.9%及73.7%的受访者，有中至高度的创伤后压力症症状以及抑郁症症状；更有36.4%受访者同时出现两项症状。

据《星岛日报》报道，负责研究的学者指，过去一年公营机构公信力大跌，有精神健康困扰的港人未必愿意主动求助，建议港府尽快重拾市民对有关部门的信心。

港大研究团队今年2至7月，以问卷调查方式取得1万1493位受访者的回应。



结果显示，有40.9%受访者出现中度至高度的创伤后压力症状；另有73.7%受访者中度至严重的抑郁症状，而同时出现创伤后压力与抑郁症状的受访者更达36.4%。

研究又发现，对前途感到忧虑以及缺乏防疫物资，为受访者的主要社会压力来源，分别占66.7%及52.7%。至于个人压力事件，有49.4%受访者曾因与家人关系不和，而对精神健康造成压力。



症状又可分为“反应性”及“非反应性”。研究中的中等至严重症状表现的参加者当中，有54.5%人的症状属“反应性”，这类人士可通过远离压力来源，使症状得到改善。而其余45.5%人的症状即属“非反应性”，即使远离压力来源，症状仍没有改善，代表其创伤后压力或抑郁症状可能是疾病。

香港大学李嘉诚医学院精神医学系系主任陈友凯教授分析，过去一年的社会事件导致市民对公营机构的信心大打折扣，部分有精神健康困扰的港人未必愿意主动求助，建议港府尽快重拾市民对有关部门的信心，并加强保障求诊者的私隐资料。



他又指，鉴于香港疫情仍未受控，政治气候亦未完全稳定，不同类型的事件可互相影响，并累积成更大的精神困扰，预测港人出现创伤和抑郁症状的情况或会继续转差。他提醒市民保护自己的精神健康，不要累积压力，避免引发更严重的精神健康问题。