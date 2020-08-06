中国吁美国停止对中国媒体的“政治打压”

中国今天（6日）呼吁美国停止对中国媒体和记者的“政治打压”，否则中国将作出“必要和正当”的反应。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上，就中国驻美记者的签证延期申请目前未获得美国方面的明确回复，做出上述回应。

汪文斌说：“一段时间以来，美方出于冷战思维和意识形态的偏见，不断升级对中国媒体的政治打压，美方有关行径严重干扰中国媒体在美开展正常的报道活动，严重损害中国媒体的声誉，严重干扰两国间正常的人文交流。”

汪文斌指责美国一方面标榜新闻自由，另一方面对中国媒体在美正常的采访“进行干扰，横加阻挠”，“这暴露出美方所谓新闻自由的虚伪性，是赤裸裸的双重标准和霸权行径”。

汪文斌认为，造成当前局面起因和责任都在美国，并说：“美方应立即纠正错误，停止对中国媒体和记者的政治打压，确保中方在美记者的人身安全、财产等合法权益不受侵犯，正常的采访工作不受影响，如果美方一意孤行，错上加错，中方必将被迫作出必要和正当的反应，坚持维护自身的正当权益。”

今天是美国给予中国驻美记者90天签证有效期的最后一天，但据《环球时报》报道，截至昨晚尚未有中国驻美记者得到任何通知。

据该报驻美国记者描述，现在他们的签证延长申请都处于既没被拒绝也没被批准的状态，按照美国的规定，如果没收到拒绝延期通知，那么他们最长可以再待90天到11月4日，但到那时如果仍未收到批准通知，就必须离开美国。

美国5月8日将中国驻美记者签证停留期限大幅缩短至90天以内，每90天就要重新申请延期。