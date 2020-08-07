知情人士：台湾就首次购买先进美国无人机展开谈判

知情人士透露，美国正就向台湾出售至少四架大型先进空中无人机的事宜，首次与台湾展开谈判。

据路透社昨天（6日）报道，这些“海上卫士”（SeaGuardian）无人侦察机的航程达到6000海里或1万1100公里，远超出于台湾现有无人机机队的160海里范围。

知情人士称，这些无人机的出售事宜已得到国务院的默认授权，但目前尚不清楚美国官员是否已经批准出口加载武器的无人机。

知情人士也透露，这项出售事宜必须得到美国国会议员的批准，而这些议员可能最快在下个月收到正式通知。美国国会可以选择阻止让最终协议通过。

这项出售事宜将会是美国特朗普政府在重新诠释《导弹及其技术控制制度》（Missile Technology Control Regime）国际军备控制协定，以推进向更多国家出售无人机的计划后，美国所展开的第一项无人机出售事宜。

知情人士说，台湾今年初提出购买武装无人机的要求。

这四架无人机加上地面站、备用零件、培训和支援的交易价可能约为6亿美元（8亿2200万新元）。知情人士透露，出售事宜在未来可能会有订购额外无人机的选项。

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）“中国实力”项目主任葛来仪认为，中国大陆先进的防空系统可能有能力击落几架无人机。

葛来仪预测，由于大陆将涉及台湾的任何军售案视为挑战“一个中国”原则，再小的军售案大陆也会反对。