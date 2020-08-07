中芯国际第二季净利创新高同比猛增逾六倍

中国最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）周五公布未经审核业绩报告称，该公司今年第二季实现净利1.38亿美元，创单季新高，同比猛增逾六倍。

据路透社报道，中芯国际的毛利2.486亿美元（3.41亿新元），毛利率26.5%，环比略增6.4%和0.7%，但同比涨幅明显。预计三季度营收持续增长。

报告并称，今年第二季的销售额为9.385亿美元，环比增3.7%，同比增18.7%。预计第三季度收入环比增加1%至3%，毛利率介于19%至21%间，非国际财务报告准则的经营开支将介于2.2至2.35亿美元间。由非控制性权益承担的损失将介于0至1,000万美元间。

中芯国际指出，尽管宏观环境仍在变化，但芯片需求依然强劲。二季度成熟技术应用平台需求旺盛，消费电子类收入增长显着，先进工艺业务稳步推进。公司产能利用率维持高位，扩充产能将逐步释放，预计三季度营收持续成长。

公司同时发布的A股首次公开发行股票超额募集资金用途的公告称，本次超额募集资金将用于12英寸芯片SN1项目、成熟工艺生产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金以及补充流动资金。

中芯国际不久前公告，拟在中国成立合资企业发展集成电路，该项目首期计划投资76亿美元，注册资本金拟为50亿美元，其中51%初始注册资本将由中芯出资。该合资企业将从事发展及运营聚焦于生产28纳米及以上集成电路项目。

中芯国际7月16日在上海A股科创板上市，是中国10年来最大上市案，行业内部人士指出，因中美关系趋于紧张，目前中国政府正在努力发展国内芯片行业，降低对外倚赖，中芯国际搭上了这趟顺风车。