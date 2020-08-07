据悉中国要求大型国有金融机构适度降薪 为实体经济减负

知情人士透露，中国要求部分大型国有金融企业适度降薪，为实体经济复苏提供更大支持。

据彭博社报道，知情人士透露，中国财政部关于国有金融企业工资决定机制的实施细则的通知，已经下发主权基金、政策性金融机构、大型国有银行等机构，要求企业薪资要综合考虑经济效益等因素。知情人士说，细则规定的计算方式将导致这些中央政府管理下的金融企业整体薪酬出现不同程度的下降。在某些情况下，平均降幅可能达到30%。

知情人士不愿具名，因上述事宜并未公开。

知情人士说，中投公司、国家开发银行、工商银行、中信集团等机构均在上述文件影响之列。部分金融机构去年已经收到降薪的通知，但执行力度不一，有些机构则较早采取了降薪的行动，财政部近期已经督促动作迟缓的机构跟进。

知情人士透露，财政部制定了公式将一系列经营绩效指标与员工工资总额挂钩。收益未达到政府预期的机构，将面临更大幅度的降薪。各个层级的员工都将不同程度受到影响，以整体降低相关企业的平均薪酬水平。不过这些机构仍被鼓励在保证总薪酬支出不变的情况下，继续招聘员工。

财政部、中投、中信集团、国开行周四均未立即回复寻求置评的请求；工商银行当时不予置评。

周五早间新华社报道，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大行告诉媒体，截至目前没有统一降薪的计划和安排。

彭博社在报道中评论，这是措施继监管部门要求商业银行适度让利后又一护航实体经济的重要举措。6月召开的中国国务院常务会议明确要求，通过引导银行对企业实施贷款延期还本付息，减少银行收费等政策，推动金融系统全年向企业合理让利1.5万亿元（人民币，下同，2953.03亿新元）。

同时，根据银保监会数据，目前银行业通过展期、续贷等方式对超过1.8万亿中小微企业贷款本息实施延期。

降薪可能会加速国有金融企业高级人才的流失，与全球同行相比，中国的金融从业者长期以来焦虑于低薪酬水平。全球第二大主权财富基金中投公司已经受到人才流失的困扰，自四月以来，其三名高管辞职。

中投公司的董事总经理和部门负责人每年的收入通常在100万元至200万元之间，具体取决于业绩。尽管这是一些政府官员的最高薪水，但与华尔街的薪酬相比仍是相形见绌。

降薪计划还可能给在香港工作的国有银行员工带来新的打击，据悉他们近期被告知需要开始缴纳最高税率可达45％的薪金所得税，而香港的对应税率为15％。