据悉微软与TikTok谈判未扩大范围

知情人士透露，微软与TikTok的谈判仍集中在收购TikTok位于美国及其他三个国家的业务。此前有报道说，微软寻求收购TikTok全球所有地区业务。

据彭博社8月7日报道，不具名消息人士说，谈判的主要内容仍是收购TikTok美国，澳大利亚，加拿大和新西兰业务，双方没有扩大谈判范围。

此前英国《金融时报》报道称，微软寻求收购TikTok全球所有地区业务。据报道，微软之所以考虑购买Tiktok全球所有业务，原因之一是难以清楚分离后台功能，以及确保人们在跨国旅行时仍然能够使用该应用程序。

微软和TikTok拒绝对《金融时报》的报道发表评论。

美国总统特朗普周四颁布行政令，45天后禁止与TikTok的所有者字节跳动以及微信所有者腾讯控股进行任何交易。他此前宣布，除非达成将美国业务出售给微软或其他美国公司的交易，否则TikTok必须在9月15日前结束在美国的经营。

上周日 ，微软表示正在与TikTok的中国母公司字节跳动洽谈，拟收购TikTok部分地区业务。微软是唯一一家公开宣布正在与字节跳动讨论收购TikTok事宜的公司。

一位了解与白宫讨论内容的消息人士透露，TikTok的全球业务价值约为500亿美元（685.83亿新元），而其在美国的业务价值不到这个数字。分析师和银行家估计，TikTok美国业务的估值在150亿至500亿美元之间。