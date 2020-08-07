美国超百所私立学校倒闭 专家：基本不影响中国留学生

美国一智库数据显示，美国已有逾100所私立学校宣布永久关闭。业内人士分析说，“倒闭潮”对中国留学生群体不会产生影响。

据《新京报》报道，美国智库“卡托研究所”统计，截至7月31日，美国已有115所私立学校宣布永久关闭，涉及1万8047名学生。其中，33所为高等院校，学生总数为5690人。

自2020年3月起，美国疫情渐趋严重，美国高校陆续宣布，2020年春季学期将以远程授课形式完成，对实验室、图书馆等校园公共场所实行封闭管理，取消大型聚集性活动。

此举意味着高校许多“非学费收入”项目将无法照常开展。暑校、实验室、体育赛事等活动接连取消，这部分活动给学校带来的收入也化为泡影。

肯塔基大学此前曾公开说明，明年将面临7000万美元（9601.59万新元）的收入缺口；明尼苏达大学也在官网发布声明，称疫情预计将给该大学带来高达3亿美元的损失；拥有超过400亿美元校友基金的哈佛大学，也因新冠疫情在2019-2020财年损失了4.15亿美元。

根据福布斯网预测，受疫情影响，包括西北大学、密歇根大学、伊利诺伊大学等在内的美国十大联盟名校，将累计亏损超过17亿；根据纽约大学Stern商学院市场营销课教授斯科特·加洛韦（Scott Galloway）的预测，疫情将造成近一半的美国大学将倒闭或将在其边缘挣扎。

对于美国高校“倒闭潮”，北京留学服务行业协会会长桑澎认为，美国高校“倒闭”属于正常现象，“过去的年度里，也有学校关闭的情况，这次受到疫情的影响，学校关闭的情况相对集中。”

桑澎指出，本次受疫情影响倒闭的美国高校，基本属于规模小、非盈利性质的教会学校。“从这些学校的生源上来看，基本属于本州的学生，州外的学生都很少，国际生最多的一所，也仅有八名国际生。”