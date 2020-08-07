美官方报告建议证交会强化中概股公司上市要求

美国总统特朗普的金融市场工作组星期四（8月6日）发表报告，就如何保护美国投资人免受因投资中国公司而面临重大风险提出了五大建议。这份报告是对特朗普今年6月4日就这个问题签署的一个总统备忘录而做出的回应。

据美国之音报道，美国财政部在一份声明中介绍，这些建议旨在解决因中国政府未能允许在美国“上市公司会计监督理事会”（PCAOB）注册的审计公司履行美国证券法律及保护投资者的规定而给美国金融市场投资者带来的风险。

工作组主席、美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）说：“总统工作组研究了中国政府不允许查看中国公司文件而给投资者带来的风险。 工作组一致建议证券交易委员会（SEC）采取措施，提高在美国交易所的上市标准，以获取审计工作文件。”

他说，报告中提出的建议将增加对投资人的保护，并为所有在美国上市的公司提供一个公平的竞技场。

该报告建议美国证交会采取的措施包括加强在美国交易所上市的标准。这将要求美国PCAOB能够获得主要审计公司对上市公司进行审计的工作文件，作为首次和继续在交易所上市的条件。为了减少市场干扰，新的上市标准可以为当前的上市公司规定一个过渡期，直到2022年1月1日。

其它四项建议包括：要求发行人加强并着重公布在中国这样的“不合作管辖区”（NCJ）投资的风险；加强对“不合作管辖区”发行人有资金风险敞口的注册基金的信息公布；鼓励或要求追踪指数的注册基金对指数及其指数提供者进行更大的尽职调查；在考虑对“不合作管辖区”进行投资时，在信托义务方面向投资顾问发布指南。

路透社今年7月中旬曾报道说，特朗普政府很快会采取行动，终止2013年美中两国金融监管机构达成的一项备忘录。根据这个备忘录，美国PCAOB可以要求中国监管部门提供中国审计公司的审计记录。但美国证监机构后来发现，中国当局一直拒绝向在该机构注册的审计公司公布所需要信息。

美国之音在报道中评论，这份报告的出台意味着这份备忘录被终止，也表明美国将对那些规避美国审计规则的在美上市中国公司采取行动。