港大两疫苗进入批量生产阶段

香港大学医学院最新研发出两种有助预防病毒的疫苗，并已进入获品质保证、即生产质量管理规范（GMP）的大批量生产阶段。虽各疫苗研究仍在测试，但有香港专家认为，香港需尽快订购疫苗，未来先让老人等人群先接种。

据《明报》报道，港大医学院研究发现，冠病病毒的急性感染削弱了人体具有重要免疫功能的树突状细胞和T细胞，使病毒能逃避宿主的先天及适应性免疫防御系统。

港大爱滋病研究所所长陈志伟解释，杀伤性T细胞反应对消灭病毒感染的细胞至关重要，有效疫苗应通过诱导平衡的抗体和杀伤性T细胞免疫反应来保护人体。港大的研究结果已于期刊《免疫（Immunity）》发表。陈志伟与团队基于以上前期研究理念，已研发出两种疫苗，并已进入获GMP的大批量生产阶段，以便接下来应用于人体试验。

港大微生物学系临床助理教授薛达受访时说，大部分国家都会预订疫苗，香港现在也需订购。研发中的各疫苗以不同原理运作，香港最少应订购两种。

至于谁人应优先打疫苗，薛达认为老人、儿童、医护人员，以及有糖尿病、高血压等长期病患者，应优先接种，全港要有六成人口接种疫苗才可能有群体免疫。

香港大学公共卫生学院长福田敬二也认为，全球各国都在抢购疫苗，香港需做好采购计划。不过，现在疫苗的大型测试仍在进行，最关键资料仍欠缺，如果香港等到有更多数据才订购，可能更迟才会有疫苗供应。该学者形容订购疫苗就像入股市一样有风险。

他认为，可考虑让医护等感染风险高的群组或为染疫后较易恶化的群组注射，例如老人和长期病患者。