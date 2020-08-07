调查：超九成中国哺乳期女性果蔬摄入量不足

一项研究显示，超过92%的受访中国哺乳期女性果蔬摄入量低于推荐值，近九成受访女性水摄入不足，进而影响泌乳量。

据《新京报》报道，中国营养学会常务理事妇幼营养分会主任委员等展开一项“妇幼膳食营养调查研究”，首期成果在国际权威学术期刊《Nutrition Journal（营养期刊）》上发表。

项目共选取25个中国大中小型城市，累计样本量超过5000人，首期研究聚焦哺乳期妇女。

研究显示，哺乳期女性膳食摄入存在不均衡情况，大部分受访者的膳食营养摄入亟待改善。其中，城乡地区哺乳期女性对蔬菜、水果、鱼、虾、贝类、奶类和乳制品的消费量均低于推荐量，农村地区摄入不足的情况更为严重。尤其是蔬果，超过92%的受访哺乳期女性摄入量低于推荐值，意味着膳食纤维的摄入不容乐观。同时，近九成的受访女性对水的摄入也不足，会影响泌乳量。

研究还发现，城乡受访女性对哺乳期必需的主要微量营养素如铁、钙、碘和锌的摄入量较低，部分哺乳期女性维生素的摄入量也较低，均未达到推荐标准。微量元素水平不足会影响母乳的营养成分，部分元素缺乏甚至会导致婴儿生长迟缓、贫血、厌食和神经功能缺陷等。

研究团队说：“希望该项研究有助于未来更多的膳食指南等相关政策的制定，以引起社会各界对哺乳期女性的营养不良问题的关注。特别是在农村地区，应积极改善哺乳期妈妈整体膳食结构和摄入量。”