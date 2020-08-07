总负债逾百亿的中国大型民企三胞集团重组方案接近成形

中国大型民企集团三胞集团的债务困局有望出现转机。据悉三胞集团正就债务重组方案进行沟通，争取在9月底前获得绝大部分债权人的同意。

据彭博社报道，不愿具名知情人士透露，针对三胞集团包括债券在内的464.59亿元（人民币，下同，91.50亿新元）普通债权，债权人可选择33%留债、67%转入设立的纾困有限合伙基金(LP)，或者选择全部留债。其中，纾困基金的回收资金将来自于集团一些非主业存量资产变现以及土地开发的收益等。

根据方案，所有普通债权的本金将视现金回笼情况争取截至2028年全部清偿，其中计划截至2024年这部分债权的统一偿债资金额不低于25亿元。此外，重组前未支付的利息及之后的利息按照2%的年利率计算，在本金清偿完毕后一次性清偿；目前方案尚处于与债权人沟通阶段，仍存变数。

三胞集团是总部位于中国江苏省的一家大型民营综合性企业，业务范围涵盖健康、消费等多个领域，前期频繁的兼并收购活动导致负债率高企，加剧了公司的经营和偿债压力。根据公开披露的财务数据，截至2018年末，公司总资产约768亿元，总负债约563亿元。

三胞集团旗下重要上市公司宏图高科2018年出现公开债券违约，随后集团层面的数十亿元债券也未能如期兑付。值得注意的是，知情人士称本次重组方案并不涉及上市子公司的债务。

今年早些时候，中国国内媒体报道，中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司与三胞集团有限公司在南京签署战略合作协议，中国信达将提供流动性支持并帮助三胞集团债务重组。