美国宣布制裁林郑等11名陆港官员

美国财政部宣布制裁包括香港特首林郑月娥在内的11名香港与中国大陆官员，指他们破坏香港自治、限制言论和集会自由。

综合彭博社、路透社、美国消费者新闻与商业频道以及美国财政部网站消息，美国财政部在一份声明中指出，这项制裁是根据美国总统特朗普上月签署的一项行政命令实施的，目的是惩罚中国对香港异见人士采取的行动。制裁内容包括冻结这些官员在美国的所有资产，并禁止美国人与他们进行交易。

声明称，北京实施严厉的《香港国家安全法》，破坏了香港的自治，使中国大陆安全机构可以不受惩罚地运作，为审查任何被视为对中国不友好的个人或机构奠定了基础。

声明分别列出11名官员的职位，并指出他们在限制香港自由和破坏香港自治方面扮演的角色和发挥的作用。其中，林郑被指直接负责执行北京打压自由及民主进程的政策，还指她去年推动修订《逃犯条例》，引发一系列大规模示威，并称林郑是被指定参与制定、采用或实施《香港国安法》。

有知情人士透露，在林郑宣布香港立法会选举推迟一年举行后，美国加紧了这项制裁的实施。

美国财政部长姆努钦说，美国与香港人站在一起，“将使用我们的工具与权威来打击那些破坏自治的人。”

这份11人的制裁名单包括香港特首林郑月娥、特首办主任兼国安委秘书长陈国基、香港律政司司长郑若骅、香港保安局局长李家超、香港政制及内地事务局局长曾国卫、香港警务处处长邓炳强、香港警务处前处长卢伟聪、中联办主任骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明以及国安公署署长郑雁雄。

中美紧张局势日益加剧，特朗普本周刚宣布了禁止美国与中国手机应用微信和TikTok进行交易的决定。上述制裁也是在特朗普11月竞选连任前，对北京采取的最新行动。