港府批美对港国安法不恰当评论是双标操作

美国驻港澳总领事馆昨天发表声明，称美外交官与港泛民主派政客会面可能违反《香港国安法》的说法“荒谬”。港府昨晚回应，对此声明表示强烈不满，并反对声明不恰当地评论《香港国安法》。

美国驻港澳总领事史墨客周二与公民党主席梁家杰及党魁杨岳桥会面，被外界质疑是“勾结外国势力”。美国驻港澳总领事馆昨天发表声明，指总领事馆职员一直都有跟香港社会各界别人士会面，包括建制派和民主派，旨在令港人更了解美国，这些会面既不机密也不神秘。声明批评“勾结”的指控荒谬，认为此举反而证明《香港国安法》压制民主派人士。

港府昨晚发布新闻公报称，通过法律维护国家安全是国际惯例，《香港国安法》只针对四类危害国家安全的行为和活动，对绝大多数香港居民，包括海外投资者，完全没有任何影响。

公报还说，美国至少有20项维护国家安全和主权的法律，认为美方对《香港国安法》不恰当的评论是双重标准的政治操作，粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则。

港府指出，订立《香港国安法》后，香港的高度自治、资本主义制度和法律制度不会改变，特区行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权也不受影响；也不会影响香港居民正当行使言论自由，包括批评政府施政或官员的政策和决定，资讯和学术自由、政策研究、个人资料私隐以至一般商业活动亦然。

