杨洁篪：中美应加强配合 为落实贸易协议创造条件

继两日前中国国务委员兼外交部长王毅就中美关系发表谈话后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪周五（8月7日）亦发表署名文章，他强调中美双方要避免战略误判，管控分歧，并重申“中方同美方对话沟通的大门始终敞开”。

综合路透社和新华社报道，杨洁篪在文中写道，中美要拓展各领域互利合作。希望美方同中方加强配合，为落实中美第一阶段经贸协议创造有利条件。美方应停止打压中国企业的霸凌行为，为中国企业经营投资提供公平、开放、非歧视性的环境。

路透稍早从知情人士处获悉，在8月15日一场视讯会议中，美国与中国高阶官员将审查美中第一阶段贸易协议的执行情况。这是该协议1月15日签订并于一个月后生效以来的首次半年度审查会议。

杨洁篪在文章中写道：“对中美两国而言，合作共赢是唯一正确选择。美方必须摒弃冷战思维和零和博弈的错误行径。中美双方要开展各领域对话沟通，中方同美方对话沟通的大门始终敞开。”

他回顾了中美关系自1972年“破冰”以来近半个世纪的历史，指出中美双方应加强接触对话沟通，美方应同中方一道共同推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系，使两国关系重回正确轨道。

他并提到，中美两军应加强接触交往，用好互信机制，使两军关系成为两国关系的稳定因素。

他强调中美要尊重彼此核心利益和重大关切。台湾、涉港、涉藏、涉疆问题涉及中国主权和领土完整，事关中方核心利益。中方严正要求美方慎重妥善处理有关问题，立即停止干涉中国内政。

杨洁篪表示：“对美方损害我国核心重大利益的言行，我们已经并将继续采取坚定、必要的反制措施。中方扞卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。”

他还指出，中方没有兴趣干涉美国的内政，美方也应尊重中国对自身发展道路的选择。

王毅周三也表示，有必要为中美关系树立清晰框架，中国的对美政策保持着连续性和稳定性，同时也做好了中美关系“爬坡过坎、经历风雨”的准备。