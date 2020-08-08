数十名美国人向TikTok提集体诉讼

在美国总统特朗普签署最新行政命令，45天后禁止与TikTok进行交易的同时，数十名美国未成年人的父母在法院向TikTok提起集体诉讼，指控TikTok将他们孩子的信息发送到中国的服务器上。

据美国之音8月8日报道，在过去的一年里，已经有至少20宗独立的同类诉讼提交到了美国法庭，这些诉讼指控TikTok视频应用程序，从未成年人用户那里收集面部识别数据、用户位置数据，以及密切联系人的数据，并将数据发送到设在中国的服务器上。

这些独立但类似的联邦诉讼，均要求TikTok公司在收集有关个人身份的数据之前，必须获得用户的书面同意。目前这些独立的诉讼已经并案成为一宗集体诉讼案。

据信，原告的律师将会要求主审法官批准将诉讼扩大成为美国全国性的集体诉讼，可能会影响到数以千万计的美国用户。

TikTok表示，关于该公司将用户信息传送到设在中国的服务器上的说法不符合事实；因为其美国用户的主要服务器位于美国维吉尼亚州，而其备份服务器设在新加坡。在美国收集的数据从未传送给中国的服务器或者中国当局。

纽约法律学者虞平认为，尽管以往独立的类似案件，原告提出的诉求是正当的，但是否能够立案，要由一个陪审团来决定。“集体诉讼（class action）在美国法律中是一种权利，至于提出的诉讼是否能够赢，是另外一回事。”

虞平认为，TikTok这项集体诉讼案件是否能够成立的问题关键就在于证据。他说：“主要是证据的问题。证据难以取得的原因，就是因为证据很难从外部取得，只有从内部取得。”

虞平解释说，从法律程序上来讲，法官有权力去传唤证人、调取证据，同时原告的律师也会要求对方（TikTok）提供证据，说明内部运作中到底是如何处理这些数据的。

有分析认为，尽管特朗普的行政命令不会对美国家庭诉TikTok的集体诉讼案产生任何影响；但是一旦此案被判成立，这起集体诉讼案可能会使TikTok公司损失数亿美元。