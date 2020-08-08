专家：美对微信禁令 恐令在华美企躺枪

专家分析，由于对微信的严重依赖，在华美企可能会意外因美国的行政令躺枪。

据路透社报道，北京的科技分析师李成东认为，如果禁令覆盖在微信上做生意的美国公司，此举对沃尔玛、星巴克等美国公司造成的伤害将比对腾讯更大。

美国总统特朗普周四宣布，45天后禁止受美国司法管辖的任何个人或企业与TikTok的母公司字节跳动以及微信母公司腾讯控股有任何业务往来。特朗普称这些应用构成“重大威胁”。

目前尚不清楚将在45天内生效的这项行政令会在多大程度上影响微信的业务，也不清楚腾讯在美国和世界其他地方的大量投资是否会受到牵连。

微信是一款集面簿、WhatsApp、Instagram和Venmo等类似服务于一身的移动应用。这款应用在中国几乎是日常生活的必需品，据悉拥有超过10亿用户。

美国的大小品牌，从耐克、肯德基、星巴克到亚马逊，都使用微信内嵌的“小程序”软件来促进交易和吸引中国消费者。“小程序”的用户不需要单独下载这些零售应用，因为他们可以访问存储在微信云中的这些应用。

李成东说：“腾讯从这些为沃尔玛和星巴克提供的小程序中获得的收入，与腾讯在国内的视频游戏收入相比微不足道。”但是“这项禁令将对沃尔玛和星巴克造成更大的伤害，因为它们依赖腾讯获得客流。”

在美国，沃尔玛的“扫描即走”支付服务是通过自己的应用提供的，但在中国，这家零售巨头将这项服务嵌入到了微信中。

沃尔玛去年介绍，通过该服务完成的交易占中国总交易量的逾30%。通过这项服务，顾客可以用智能手机扫描商品上的条形码，就能通过手机自动付款，无需在收银台前排长队。

沃尔玛与腾讯深度结盟，以至于在2018年，它在中国西部地区的所有门店都放弃使用阿里巴巴的支付宝。

虽然目前还不清楚美国公司是否会受到影响，以及会受到多大影响，但北京安理律师事务所高级合伙人王新锐认为，在微信上做业务的美国企业可能能免受禁令的影响，“只要它们与微信有关的实体在美国以外注册”。

如果禁令只针对在美国的微信业务，那么对腾讯和依赖该应用的在华美企的影响将是有限的，因为在美国，微信在非华裔人群中的个人使用量并不大。

花旗分析师在周五的一份报告中写道：“虽然我们无法判断这个问题的未来发展，但我们认为，目前的行政令似乎只针对微信，如果我们的判断正确，对腾讯财务的影响将是有限的。”