中国交通肇事罪案件中 逾九成现被害人死亡情节

中国最高法院的司法报告显示，交通肇事罪案件中，94.389%的案件出现了被害人死亡情节，超九成被告人被判处有期徒刑。

据河北省高级法院消息，最高法院8月6日“交通肇事罪特点和趋势”报告。报告以2016年至2019年法院刑事新收、审结案件为数据范围，介绍交通肇事罪概况。

报告显示，交通肇事罪案件量自2017年呈小幅上升后，2018、2019年呈连续下降趋势。2017年全国各级法院新收交通肇事罪案件较2016年增长3.67%，2018年较2017年下降7.72%，2019年较2018年下降2.77%。

交通肇事罪被告人年龄集中在29岁至49岁之间，占比超六成。未成年被告人占比为0.22%。被告人为男性占比为94.60%，女性占比为5.40%。女性驾驶人2016年至2019年平均万人发案率为0.25，男性驾驶人平均万人发案率为2.20，是女性驾驶人的8.8倍。

在全国交通肇事罪案件中，94.389%的案件出现了被害人死亡情节，超九成被告人被判处有期徒刑。早上6时及晚6时至7时为交通肇事罪案发高峰期，秋冬两季交通肇事罪案件频发。

按案发车辆类型来看，小微型客车占比最高达49.26%，货车占比32.04%，摩托车占比13.88%，电动车占比4.61%，校车占比0.11%，大中型客车占比0.10%。

据公安部发布数据，截至2019年6月，载货汽车保有量达2694万辆，占汽车总量的10.71%。报告指出，货车涉案量占比远高于其保有量占汽车总量的比例。此外，货车超速、超载、车况等问题较为突出，合计占比近三成 ，货车交通安全问题不容忽视。

报告还显示，农村地区摩托车的案件量占比达15.34%，城市地区摩托车案件量为8.14%。被告人为未成年人的案件中，因驾驶摩托车发生交通事故的占比达70.98%。被告人为年龄在60岁以上老人的案件中，因驾驶摩托车发生交通事故的占比为42.11%。