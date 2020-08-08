骆惠宁：可邮递特朗普100美元供冻结之用

香港中联办主任骆惠宁回应美国财政部的制裁说，自己在国外没有一分钱资产，搞制裁是白费劲。

据中国中央政府驻港联络办官网消息，骆惠宁8月8日就美国财政部对他个人的所谓制裁发表谈话说：“被美国列入制裁名单，恰说明我为国家、为香港做了我应该做的事情。我在国外没有一分钱资产，搞“制裁”不是白费劲吗？”

他表示：“当然，我也可以向特朗普先生寄去100美元（137.28新元），以供其冻结之用。”

此外，中联办发言人也发表谈话，对美财政部制裁表示坚决反对和强烈谴责。发言人指出，如果美国认为所谓制裁就能让中国人妥协退让，那他们是“弄错了时代、打错了算盘、枉费了心机”。

发言人还说，此次制裁打压再次证明美国政客所关心维护的不是港人的权利和自由，而是“港独派”危害中国国家安全的自由，是“黑暴派”摧毁香港法治底线的自由，是“揽炒派”搞乱香港、损害香港市民利益的自由。

发言人强调，此次美方搞所谓制裁充分暴露其破坏“一国两制”、遏制中国发展的险恶用心。“今天的中国早已不是一百多年前的中国，恐吓和威胁吓不倒中国人民”。

发言人呼吁美国政客看清大势，无论如何粗暴干涉、极限施压，都不可能阻挡当代中国繁荣发展的历史大势，不可能动摇“一国两制”事业不断向前的坚定步伐。