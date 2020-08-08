中联办回应美国制裁：不畏任何外部势力的霸道

美国财政部宣布对多位中国和香港官员实施制裁后，中国中央政府驻港联络办发言人表示，绝不会畏惧任何蛮横霸道。

据香港中通社报道，发言人8日表示，对美国方面的行为坚决反对和强烈谴责。发言人指，绝不会畏惧任何蛮横霸道，如果美国认为所谓制裁就能让中国人妥协退让，那他们是弄错了时代、打错了算盘、枉费了心机。

发言人强调，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心不移。

发言人指出，中国制定颁布实施香港国安法，填补香港维护国家安全的制度漏洞，维护了香港社会秩序，开启了香港由乱到治的历史转折。然而该法律公布以来，一些美国政客就坐立不安，如今又以“限制香港政治自由”的借口，对官员搞所谓制裁打压。

发言之说，这再次证明他们所关心维护的，根本不是港人的权利和自由，而是“港独派”危害中国国家安全的自由，是“黑暴派”摧毁香港法治底线的自由，是“揽炒派”搞乱香港、损害香港市民利益的自由。

发言人强调，中方已多次阐明严正立场，香港事务是中国内政，其他国家无权干涉。此次美方搞所谓制裁，是继通过“香港自治法案”之后，又一次对香港事务的粗暴干预，充分暴露其破坏“一国两制”、遏制中国发展的险恶用心。

发言人呼吁说，一些美国政客该看清大势，无论如何粗暴干涉、极限施压，都不可能阻挡当代中国繁荣发展的大势，都不可能动摇“一国两制”事业向前的步伐。