专家：中国医疗卫生支出和投入仍不足 应充分调动资源

中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰指，中国目前在医疗卫生领域的支出和投入仍不够，应充分调动社会资源，以提高医疗质量为中心。

据澎湃新闻报道，王辰8月8日在一个论坛中说，健康事业是经济社会发展和社会安全稳定的最重要的因素，不能在这个问题上认识含糊，或者意识不够强烈。王辰表示，发展健康产业能够真正凝聚社会资源、调动从业者积极、提高人类的生产效率，同时又能适应市场、满足市场需求，中国未来一大很重要的产业方式。

王辰说，在健康产业方面中国有14亿人口的巨大市场，生产链条一旦形成就会带动强大消费市场的形成，进而既可以服务于内，又可以服务于外，形成全球市场。

王辰介绍说，从转化医学的角度来看，包括了基础研究、临床研究、预防研究、药物研发、医疗器械生产等全过程的全产业链大有可为，其强调多方面的交融和协同，即打通基础医学、临床应用，一直到卫生政策的制定和对社会行为的影响等各方面。

他说，目前中国卫生总费用占GDP比重为5.2%，远低于世界平均水平的9.9%；此外在卫生总支出中，政府医疗卫生支出仅为2.9%，也与全球平均的5.9%有差距。

王辰解释说：“这是一个代表健康的经济指标，而不是一个代表着所谓看病贵的指标。”在医疗卫生事业方面，中国应将“以控费为中心”转变为“以提高医疗质量为中心”，“医疗质量的提升一定需要社会资源的支撑。”

此外，在医学研究方面，王辰建议设立国家级医学健康研究机构。王辰等多位医学专家多年来也始终呼吁单独设立国家医学健康科学基金，切实增加中国医学研究投入，推进医学科技创新体系与生态建设。

在今年全国政协“设立国家医学健康科学基金”提案办理协商会上，王辰曾表示，“一些发达国家都成立了独立的医学研究基金，持续支持医学健康相关研究，而我国却没有专门的医学健康科学基金，这其实不顺应所倡导的生命至上的含义。如果疫情的发生还不能唤醒机制的创新，那就无法适应未来我国卫生健康新形势新需求。”

王辰说：“我们要从这些基本的产业设计、社会经济体系和构架设计去思考，再结合转化医学的相关问题，通过创新不断激发和提供整个产业发展的动力。”