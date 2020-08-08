吸取黎巴嫩爆炸教训 中国检查天津港爆炸后续防范措施

为了吸取黎巴嫩贝鲁特的爆炸事件教训，中国国务院在重点省份、重点港口开展爆炸性化学品专项检查，其中包括2015年天津港爆炸事件的防范措施落实情况。

据中国应急管理部微信公号消息，中国国务院安委会办公室开展化学品生产储存企业及港口货场明查暗访工作，于8月7日派出六个工作组，赴河北、山西、福建、山东、河南、陕西、云南、贵州、重庆、四川、甘肃等11个省份和天津、青岛、上海、宁波港等四个重点港口，重点抽查辖区内硝酸铵生产、储存数量大的企业、化工园区和涉及硝酸铵流向的港口货场。

此次检查深入硝酸铵等爆炸性化学品的生产储存企业、港口码头货场等作业现场，检查有关部署贯彻落实情况、企业主体责任落实情况、硝酸铵等重点管控化学品储存管理情况等。

国务院还检查了天津港“8·12”瑞海公司仓库特别重大火灾爆炸事故调查报告中，涉及事故防范措施落实情况。

天津港危化品仓库爆炸事故发生于2015年，瑞海国际物流中心货柜码头集装箱内的易燃易爆品8月12日深夜连串爆炸。爆炸现场产生的冲击波巨大，令天津市及河北省局部地区有震感。北京地震台网检测显示，两次爆炸所引发地震的爆炸当量之和相当于24吨TNT炸药，现场出现蘑菇云。

中国国务院调查组的事故调查报告认为两次爆炸当量之和相当于445吨TNT炸药。