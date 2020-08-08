据报多家美媒终止与《中国日报》合作

美国媒体报道，包括《纽约时报》在内的多家西方媒体，已终止与中国官媒《中国日报》的合作。

据美国之音8日报道，《纽约时报》已经删除了网站上所有《中国日报》刊登过的付费宣传。《华盛顿自由灯塔报》首先报道了纽时下架并删除所有《中国日报》付费广告的消息。报道的作者告诉记者，他本周发现此前保存的链接已无法访问。

他说：“纽时把网站上所有《中国日报》的新闻式广告都删除了。导航到《中国观察》（China Watch）内容的链接不再有效，所有提及《中国观察》的地方都已删除。”

过去10多年来，《中国日报》以插页形式在《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》等海外主流媒体上做广告。这些广告被冠以《中国观察》的名称，内容看起来更像是记者的新闻报道，用以宣传中国政府的政策。

《纽约时报》未对删除《中国日报》内容一事置评。

《纽约时报》不是唯一一家与《中国日报》终止合作的媒体。《华盛顿邮报》发言人沙尼（George Shani）告诉记者，该报去年已停止来自《中国日报》的广告，并表示在网站上没有《中国日报》的数字内容存档。

据报道，位于伦敦的《每日电讯报》也终止了与《中国日报》的合作。不过，三家媒体都没有解释终止合作的原因。

今年早些时候，美国参众两院34名议员联名致信美国司法部要求对《中国日报》展开调查之后，《中国日报》于6月向美国司法部补交了一份更为详细的在美财务明细。

《中国日报》每年都向美国司法部提交在美运营的财务情况，但是美国议员们指，这家中国官媒未按《外国代理人登记法》（FARA）相关要求详细公布财务信息，包括向美国各大媒体支付的广告费用。

《中国日报》6月提交的这份文件显示，在2016年11月至2020年4月间，《中国日报》向美国媒体支付了共1900多万美元（2608.32多万新元）印刷费和广告费，其中向《纽约时报》支付广告费5万美元、《华盛顿邮报》近460万美元、《华尔街日报》约600万美元。

不过，并不是所有美国媒体都已终止与《中国日报》的合作。根据公布文件，《中国日报》2019年11月以后已没有向《纽约时报》和《华盛顿邮报》支付任何费用，但截至2020年4月，仍与《华尔街日报》和《外交政策》网站有资金往来。

《华尔街日报》和《外交政策》网站没有回复置评请求。《华尔街日报》目前在其网站的付费广告页面仍有刊登《中国观察》的内容。

今年2月以来，美国国务院已陆续将包括《中国日报》发行公司、新华社、CCTV、中国环球电视网（CGTN）在内的九家中国官媒认定为外国使团，将这些媒体机构视为中国政府的一部分。