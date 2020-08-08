调查：港人对虚拟银行服务的使用意愿增加

八间获发牌的虚拟银行已经陆续在香港开业，有机构进行虚拟银行调查发现，消费者对虚拟银行服务的使用意愿有所增加，电子钱包的活跃用户对虚拟银行的接受程度较一般人高。

据香港经济日报报道，市场研究公司尼尔森（Nielsen）发表“香港个人银行服务综合市场研究2020”报告，该机构今年6月通过网上访问收集逾千名香港受访者的数据。

结果发现，消费者对“虚拟银行”一词的认知度从2018年的67%升至2020年的93%。不过，认识虚拟银行的受访者中，42%知道虚拟银行却没有足够了解，38%受访者亦无法正确指出任何虚拟银行的名称。约7%的银行客户指，他们现在有使用虚拟银行服务。

调查亦显示，使用虚拟银行服务的意愿，从2018年的20%激增至今年的37%。

此外，超过一半每周使用电子钱包的活跃用户（51%）表示，打算在将来使用虚拟银行服务。相比之下，不活跃的电子钱包用户中，只有较少（27%）用户有此倾向；而非电子钱包用户中，更只有16%表示有意在将来使用虚拟银行服务。

报告解释，或由于经常使用电子钱包的用户更精通科技，并已采用科技于财务管理当中。而不活跃于使用点对点（P2P）服务的客户，在决定使用虚拟银行时，或对金融科技不熟悉而受阻。

在受欢迎的虚拟银行服务方面，约75%受访者倾向通过开设存款帐户，作为使用虚拟银行的第一步。而用户对虚拟银行的信用卡服务亦有一定需求，过半受访者（54%）对虚拟银行信用卡应用程式感兴趣。但就只有18%的客户，会考虑申请虚拟银行贷款。