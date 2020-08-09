有港人支持美制裁11官员 港府高官批：如获至宝 令人慨叹

美国前天公布制裁11名大陆与香港官员，香港公务员事务局局长聂德权指，香港有些人竟然在摇旗呐喊、如获至宝，实在令人慨叹。



据《星岛日报》报道，聂德权8月8日晚间发文质问这些人的行为：“除了一时亢奋，对自己和对香港有什么好处？”

他也就此批评美国横蛮无理，其中一个原因，是因为美国的“双重标准”，并指看看去年美国如何批评特区政府和香港警方处理社会骚乱，再比较一下美国联邦政府现时如何处理全国不同地方发生的骚乱，很容易便领会到什么是“双重标准”。

聂德权补充，维护国家安全的工作是每一个国家的头等大事，美国早已建立国家安全法律和执行体制，并反问香港作为中国的一个特别行政区，由国家层面立法建立一套维护国家安全的法例和执行机制有何不妥。他强调，美国政府一向在批评别国侵犯人权和私隐方面不遗余力，却公然在其官方网站上公开中央和特区官员的个人私隐资料，质疑做法选是“双重标准”。

聂德权感叹，自己与不少香港人一样，都曾在美国和内地生活过，在两地都有要好的朋友，希望面对美国政府横蛮无理的行径和大国博弈，不会影响两地有深厚根基的民间交流。他续指，“但清晰不过的是，美国正要全方位（贸易、高新科技、生物技术、金融等）遏阻中国的正常发展！香港作为中国的特别行政区，不可能独善其身！”

他最后重申，对于在香港打拼、在香港生活的市民来说，国家富强、香港繁荣稳定、市民安居乐业是最重要，会继续本着理性、公道，在岗位上全心全意去做应该做的事。