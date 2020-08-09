过半港人赞同港府延后立会选举一年

香港一项调查显示，过半市民赞成特区政府押后立法会选举一年，近七成市民支持中央派遣医疗队援港抗疫。

据《信报》报道，紫荆研究院委托香港社会科学民意调查中心，在今年8月2日至5日，以音频电话随机抽样的方式，成功访问1192名香港市民，了解市民对押后选举、中央援港抗疫等议题的意见。

调查显示，54.8%受访者赞成特区政府因应疫情严重，决定引用《紧急法》将立法会选举押后一年，而37.6%表示不赞成，显示多数市民认可并支持特区政府将立法会选举押后一年的决定。

68.2%受访者支持中央派遣医疗队援港抗疫，28.3%表示不支持，显示市民对疫情的蔓延深感忧虑，多数市民希望中央伸出援手，协助香港尽快控制疫情。

调查期间，适逢“港区国安法”实施满一个月，82.3%受访者表示在过去一个月中日常生活未有受到影响，7.4%表示有影响。65.7%受访者不支持美国对香港实施任何制裁，26.9%表示支持，表明大多数香港市民对于美国干涉中国内政、干涉香港事务的行为表示不满。

调查结果显示，40.4%受访者对香港未来前景感到有信心，47.7%感到没有信心。调查结果表明，去年修例风波对社会带来的震荡和创伤尚未修复，今年香港又遭受严峻的新冠疫情，多种因素叠加，难免令市民对社会未来前景感到迷惘。