中国学者认为北京应避免采取报复性行动回应美制裁措施

中国学者认为，北京应该避免采取以牙还牙的方式，来回应美国就《香港国安法》制裁多位香港和中国大陆官员。

据香港《南华早报》昨天（8日）报道，这些学者相信，中国预测在美国总统大选到来前将出现强硬举措，并呼吁中国在回应时，应谨慎使用反制措施。

中国与全球化智库理事长兼中国国务院参事王辉耀认为，中国可以完全不理会美国的制裁措施。

王辉耀觉得，报复性行动收效甚微，反而会使美国舆论对中国产生反感。

王辉耀也指出，中国高级官员近几周来已开始对美言论的语气较为缓和。

中国外交部长王毅5日在接受新华社的访问时说，中国就休斯敦总领馆关闭所采取的反制措施合情、合理、合法，“也完全符合外交惯例”，但中国没有意愿也没有兴趣与美国打“外交战”，“因为这只会对两国人民的利益造成更多损害”。

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪前天也在署名文章中认为，中美双方应就朝鲜半岛、阿富汗、中东、网络安全、气候变化、公共卫生等国际地区问题继续开展协调合作。

针对美国周五的制裁行动，中国人民大学国际关系学院教授时殷弘认为，没有理想的回应方式。

同样兼任中国国务院参事的时殷弘说，避免以牙还牙式的报复性行动，将让北京在与下一届美国政府打交道时有更多的回旋余地。

不过，他也认为，如果美国总统特朗普在11月选举中败给民主党候选人拜登，特朗普可能会采取措施进一步破坏两国关系，使拜登更加难以修复。