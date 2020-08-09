香港政务司长批美国“明目张胆高调”制裁多位官员

香港政务司司长张建宗斥责美国“明目张胆高调”制裁多位中国中央政府和香港主要官员“横蛮无理”，违反国际法及国际关系基本准则，而美国“故意”公开政府官员的个人资料，也“严重侵犯”私隐及危害个人安全。

张建宗今天（9日）在博客上写道，特区政府无惧制裁威吓，“我们会不怕风雨，果敢续航。特区政府会全面支持中央政府采取反制措施。”

张建宗也批评美国驻港澳总领事馆前天评论《香港国安法》会影响香港市民的言论自由是“错误并不恰当”的。

他说：“这是严重失实的指控，完全是双重标准的政治操作，并粗暴干涉中国内政，特区政府对此表示强烈不满及反对。”

张建宗认为，西方政客的制裁无法阻挡香港的长期繁荣，而香港拥有的独特优势绝非西方国家所“恩赐”。

他说：“美国政府取消香港特殊待遇地位，市民对此无须过份忧虑。香港有深厚底蕴，具独特优势，再加上内地经济的持续发展是香港长期繁荣稳定的底气所在。”

在冠病防疫方面，张建宗提到，在亚博馆的“港版方舱医院”改装工程预料数星期后便可完成，而“港版火神山医院”预料要花数个月才竣工。

张建宗也指责“有些人”在疫情严峻关头不断借机在网上散播谣言，制造矛盾，肆意抵毁抹黑。

他说：“这些人以阴谋论看待中央协助特区支援抗疫的工作，无非为了透过破坏中央与特区关系及伤害国家人民感情，争取其政治私利，其卑劣用心显而易见。”