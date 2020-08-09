阿扎尔抵台 为1979年以来访台层级最高美内阁官员

美国卫生与公共服务部长阿扎尔今天（9日）抵达台湾，成为自1979年以来访台层级最高的美国内阁官员。

据台湾《自由时报》报道，阿扎尔访团一行人所乘坐的美国空军行政专机，于傍晚近5时降落在台北松山机场。

所有访团成员出发前已提出离美前72小时内筛检阴性报告，抵台后并需再次采检才能入境，在台期间将全程采取防疫措施。

美国在台协会（AIT）处长郦英杰、外交部次长田中光、外交部北美司长徐佑典、疾管署长周志浩等人在停机坪接机，与阿扎尔寒暄。阿扎尔在停机坪向媒体挥手致意后，进入贵宾室。

报道称，阿扎尔访团行程紧凑，在台湾停留四天，明天上午将晋见总统蔡英文。阿扎尔也将拜会外交部长吴钊燮，并有可能与公卫专家、前副总统陈建仁，以及副总统赖清德交换意见。

阿扎尔访团将在明天下午与卫生福利部长陈时中，共同参与卫生合作备忘录签署仪式，后天拜访中央流行疫情指挥中心、参访“口罩国家队”，同日也将向台湾公卫研究生及美国疾管中心学友发表演说。

访团周三（12）将到访台北宾馆，吊唁前总统李登辉，并在同一天离台。

报道称，上述访团行程细节未经美国在台协会确认，而在台协会将在行程前一天公开部分行程，目前可确认的行程为周一台美签署合作备忘录。

阿扎尔此行由AIT主席莫健、美国疾管中心首席医疗官沃尔夫（Mitchell Wolfe）、美国卫生部幕僚长哈里森（Brian Harrison）、美国卫生部全球事务办公室主任格里格斯比（Garrett Grigsby），以及其他政府成员陪同。