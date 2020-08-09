青海非法开采问题：多人被免职

中国青海官方今天（9日）就非法开采问题宣布，梁彦国、李永平两名厅级干部被免职并接受组织调查，兴青公司董事长马少伟已被公安机关采取强制措施。

据中国央视报道，《经济参考报》4日报道，一家名为青海省兴青工贸工程集团有限公司的私营企业，在祁连山南麓腹地的木里煤田聚乎更矿区打着修复治理的名义进行掠夺式采挖，14年来涉嫌无证非法采煤2600多万吨，获利超百亿元人民币，对黄河上游源头、青海湖和祁连山水源涵养地局部生态造成破坏。

报道当天，青海省成立由省委常委、常务副省长李杰翔任组长的调查组赶赴该矿区现场调查。

青海省今天在新闻发布会上公布，调查组初步认定涉事企业涉嫌违法违规。

中共青海省委常委、省纪委书记、省监委主任滕佳材说，省纪委监委研究决定，对负有监管责任的海西州委州政府、柴达木循环经济试验区党工委、管委会和省自然资源厅、省生态环境厅等地区、部门涉嫌失职失责的相关领导干部立案审查调查。

滕佳材也公布，按照干部管理权限，对海西州有关监管部门和天峻县委县政府及有关部门涉嫌失职失责的问题，海西州纪委监委也同步启动调查核实工作。其中，三名负有责任的领导干部已被海西州委免职，接受组织调查。

滕佳材说：“调查中，如发现兴青公司非法开采背后存在官商勾结、权钱交易、利益输送等问题，无论涉及到什么人、什么层级，我们将坚决一查到底、决不姑息。”

青海副省长、省公安厅厅长王正升则说，青海兴青工贸工程集团有限公司涉嫌非法开采，破坏生态环境，公安机关依法已经对马少伟等相关责任人采取强制措施。