易纲：中国要继续执行好首阶段经贸协议

中国人民银行行长易纲认为，中国要继续执行好中美第一阶段经贸协议，落实好近年来宣布的金融改革和开放措施，比如取消证券、基金管理、期货、人身险等领域外资的股比限制。

易纲在新华社今天（9日）发布的专访中说，不管国际形势如何变化，“最重要的是做好我们自己的事”，坚定不移地深化金融业改革和对外开放。

易纲提到，这一点包括：取消合格境外投资者和人民币合格境外投资者的投资额度限制；批准运通、万事达卡、惠誉等机构进入中国市场等。

他认为，中国要继续推动全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，统一债券市场对外开放的外汇管理政策。

易纲也认为，人民币国际化的势头非常好，中国将继续积极稳妥地推进人民币国际化和资本项目的开放。

易纲提到，由于冠病疫情在中国得到了有效控制，中国经济在全球实现了率先复苏，预计下半年的经济增长将延续复苏的态势，全年有望实现正增长。

展望下半年，易纲承诺，人民银行将继续扎实做好“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）工作，全面落实“六保”（保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转）任务，保持金融总量适度、合理增长，着力稳企业保就业，防范和化解重大金融风险，加快深化金融改革开放，促进经济金融健康发展。