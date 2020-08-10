黎智英父子被捕 警方搜查壹传媒总部

香港壹传媒创办人黎智英今早被捕，罪名是涉嫌违反《香港国安法》第29条中，勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。

该罪一般可判三年以上、十年以下的有期徒刑，若罪行重大，可被判十年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。目前，当局未有透露案情，未知黎智英等人的哪些言论或行为触犯《香港国安法》。

黎智英今早被捕后，坐上车子离开住所，在场记者将车子团团包围，希望能拍到黎智英。（路透社）

综合香港东网、《苹果日报》等报道，他的两个儿子黎见恩与黎耀恩今早也因涉及同一罪名被警方逮捕。此外，多名壹传媒高层也被捕，包括执行董事张剑虹、周达权。而身处海外的黎智英左右手Mark Simon则被警方通缉。

香港警方随后在面簿上公布，他们今早采取拘捕行动，至少七人被捕，全部为香港男子，年龄介于39岁至72岁，但未提及被捕者的姓名。他们涉嫌干犯勾结外国或者境外势力危害国家安全及串谋欺诈等罪。

警方指出，行动仍然进行中，不排除更多人被捕。

消息人士告诉德国之声，除了被指控勾结外国或境外势力危害国家安全外，警方将指控黎智英涉嫌串谋欺诈与煽动。

港媒透露，警方今早到黎智英位于何文田嘉道理道大宅调查。（香港01）

另一方面，香港警方今早也派遣近200名警员前往位于将军澳的壹传媒大楼搜查。

知情人士透露，警方在行动中，封锁了张剑虹的办公室，并逐一要求大楼内员工出示《苹果日报》工作证，以确认身份。

据称，壹传媒集团已向员工发出通知称，由于办公室有突发状况，吁请他们暂时不要上班。

报道指出，黎智英目前已被带回壹传媒大楼，并被押往二楼的办公室协助警方调查。

警方透过面簿说，他们是根据法庭手令进入及搜查该大楼的，以侦查危害国家安全罪行。此外，警方已向大楼内的职员展示及解释法庭手令内容，并要求大厦内的人合作，配合警方执行法庭手令。

警方今早在壹传媒大楼周围拉起警戒线。（彭博社）

壹传媒急挫近17%

黎智英父子等人被捕的消息今早传出后，香港股市一度跌近260点，跌幅约0.5%，而壹传媒股价更急挫近17%。

截至今早11时15分，壹传媒股价报0.075元（港元，下同），创上市以来的新低，市值更跌至约2亿元。

今年71岁的黎智英在1990年开始创办壹传媒集团，旗下报章包括《苹果日报》和《壹周刊》等。

黎智英在1990年开始创办壹传媒集团，旗下报章包括《苹果日报》等。（路透社）

他的报章政治立场鲜明，因而多年来被中国官媒攻击，特别是指控他与美国关系密切，与民主党创党主席李柱铭等人被封为"祸港四人帮"之一。

他也被指是香港民主派政党和组织重要的金主之一，多次被外界披露他向民主派团体捐款，金额数以千万港元计。